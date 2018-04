Far Cry 5 mantiene la prima posizione della classifica inglese

Far Cry 5 è ancora al vertice della classifica inglese: per la seconda settimana consecutiva il gioco Ubisoft mantiene la prima posizione, nonostante un calo delle vendite retail del 69% rispetto alla settimana di lancio.

Classifica Inglese (9 Aprile)

Restano sul podio FIFA 18 e Sea of Thieves, inoltre torna in classifica Forza Motorsport 7, protagonista di un forte taglio di prezzo presso le principali catene britanniche.

Far Cry 5 FIFA 18 Sea of Thieves Forza Motorsport 7 PlayerUnknown's Battlegrounds Call of Duty WWII Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V Super Mario Odyssey Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One continua ad occupare stabilmente il quinto posto della classifica, da segnalare il ritorno in Top Ten di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, grazie probabilmente all'annuncio della collection di Spyro The Dragon.