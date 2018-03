Far Cry 5: la modalità Arcade includerà contenuti tratti da Assassin's Creed e Watch Dogs

Dopo aver svelato i contenuti del Season Pass ha rivelato nuovi dettagli sulla modalità Arcade di, la quale includerà anche contenuti tratti da giochi come

Nel comunicato stampa diffuso da Ubisoft, leggiamo che "tutti i giocatori che hanno acquistato il Season Pass di Far Cry 5 su console riceveranno i contenuti giocatore singolo di un altro famoso episodio di Far Cry con la Far Cry 3 Classic Edition. Questa edizione sarà disponibile agli acquirenti del Season Pass con quattro settimane di anticipo rispetto all’uscita, prevista per la prossima estate. I giocatori PC riceveranno la versione completa di Far Cry 3 dopo il lancio di Far Cry 5.

Tutti i giocatori di Far Cry 5 avranno anche accesso alla modalità Far Cry Arcade, una evoluzione dell’editor di mappe che ha da sempre contraddistinto la serie e che offrirà a tutti la possibilità di liberare la propria creatività nella creazione di scenari inediti. La modalità Far Cry Arcade includerà contenuti provenienti dai precedenti capitoli di Far Cry, oltre a oggetti e scenari iconici di altri titoli Ubisoft inclusi Assassin’s Creed IV Black Flag, Assassin’s Creed Unity e Watch Dogs. Questi potranno essere usati per creare delle esperienze multiplayer uniche sia in solo che co-op e PVP.

Infine, Far Cry 5 offrirà anche una serie di Eventi Live che garantiranno delle ricompense ai giocatori che completano le numerose sfide disponibili esplorando Hope County. Questi premi daranno così la possibilità di personalizzare equipaggiamento, veicoli e skin per le armi."

Far Cry 5 sarà disponibile dal 27 marzo 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, per maggiori informazioni sulla nuova modalità vi rimandiamo alla nostra prova di Far Cry 5 Arcade.