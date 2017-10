Far Cry 5: la modalità co-op Amici Mercenari sarà disponibile al lancio

: Ubisoft ha svelato maggiori dettagli sullaonline di. Disponibile già dal lancio, i giocatori potranno allearsi con un amico per liberare Hope County dalla setta del Progetto Eden's Gate.

Subito dopo il tutorial, Far Cry 5 sarà giocabile in modalità cooperativa online. L’esperienza ottenuta e gli oggetti guadagnati, tranne quelli specifici per le missioni, saranno conservati in ogni sessione cooperativa successiva. Mentre esploreranno il Montana, i giocatori potranno visualizzare e ottenere i propri bottini, ma solo il giocatore host conserverà tutti i progressi nella storia.

Per aiutare i giocatori nella loro missione volta a eliminare la setta, il giocatore host potrà ancora reclutare Mercenari umani o Mercenari bestiali, ma sarà possibile avere un massimo di due alleati nella propria squadra, di cui uno dev’essere l’altro giocatore. La modalità cooperativa per due giocatori di Far Cry 5 Amici Mercenari consentirà di esplorare Hope County ed eliminare il Progetto di Eden’s Gate offrendo nuove e caotiche possibilità di gioco nel suo vasto scenario liberamente esplorabile.

Far Cry 5 sarà disponibile dal 27 febbraio 2018 per PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, Xbox One S e Windows PC.