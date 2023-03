Far Cry 5 next-gen meglio su PS5 o Xbox Series X/S? Risponde Digital Foundry

Per festeggiare il quinto anniversario del gioco, Ubisoft ha pubblicato la patch next-gen di Far Cry 5 per PS5 e Xbox Series X/S, un aggiornamento gratuito che abilita i 60fps sulle piattaforme Sony e Microsoft di nuova generazione. Ma quale delle due versioni rende meglio?

A fare la consueta analisi e confronto tecnico è la redazione di Digital Foundry, che si concentra sulla resa del framerate sia su PS5 che su Xbox Series X/S. E sebbene le due versioni risultino funzionare piuttosto bene, sembra che la versione next-gen per PlayStation sia leggermente migliore della controparte Xbox. Digital Foundry fa infatti notare che sulla console nipponica i 60fps si mantengo stabilissimi, laddove invece sul sistema americano ci sono occasionali piccoli cali. La differenza tra le due edizioni non è comunque netta, ed anzi la patch funziona in maniera convincente in entrambi i casi.

Per il resto, infatti, non si notano differenze tangibili, con Far Cry 5 che risulta dunque pienamente godibile indipendentemente dalla console di riferimento. Anche nelle situazioni più caotiche e movimentate l'opera Ubisoft non mostra alcuna incertezza, offrendo un'esperienza fluida e precisa per chiunque si appresta a giocarlo per la prima volta o intende rigiocarlo sulle piattaforme attuali.

Se volete in ogni caso un ulteriore assaggio dell'opera, ecco un video gameplay di Far Cry 5 a 60fps che mette ulteriormente in risalto le prestazioni delle versioni aggiornate.