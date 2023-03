Far Cry 5 si fa nextgen: il Padre tornerà a predicare su PS5 e Xbox Series X/S

Far Cry 5, il gioco Ubisoft più venduto su PS4 e Xbox One, sarà presto protagonista di "un'importante sorpresa" su PS5 e Xbox Series X/S. Tra pochi giorni, infatti, si celebrerà il quinto anniversario di Far Cry 5 e Ubisoft invita tutti gli appassionati di sparatutto open world a partecipare ai festeggiamenti.

Con l'eloquente messaggio che trovate in calce alla notizia, il team social di Ubisoft ci spiega che "nelle prossime settimane ci sarà il quinto anniversario di Far Cry 5, festeggiatelo con noi! Restate sintonizzati su queste pagine per scoprire le sorprese che abbiamo in serbo per voi, inclusa una funzionalità molto richiesta per le console di nuova generazione".

Non serve possedere il finto dono della preveggenza di Padre Joseph Seed per ipotizzare l'imminente arrivo di una Patch Next Gen di Far Cry 5 che consenta a tutti gli utenti PlayStation 5 e Xbox Series X/S di accedere a preset grafici più avanzati, con migliorie che dovrebbero interessare il framerate, la risoluzione e forse anche le texture, gli effetti particellari, la distanza di visuale e altri aspetti che possano contribuire a rendere più immersiva e 'visivamente appagante' l'esplorazione della mappa open world.

In attesa di un chiarimento da parte del publisher e sviluppatore francese, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Far Cry 5.