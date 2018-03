Far Cry 5: Nuketown di Call of Duty e Villa Baker di RE7 ricreate con la Modalità Arcade

La Modalità Arcade è senza dubbio una delle novità più gradite di. Grazie ad essa e al suo potente editor i giocatori possono letteralmente scatenare la propria fantasia nella creazione di mappe, giocabili poi in multiplayer.

In molti hanno subito colto l'occasione per ricreare alcune ambientazioni iconiche apparse in altre serie videoludiche. Un utente, ad esempio, ha riprodotto Nuketown, l'iconica mappa multiplayer apparsa per la prima volta in Call of Duty: Black Ops, e poi inserita anche nei successivi due capitoli con layout immutato ed estetica differente. Un altro, invece, ha ricostruito con una certa cura l'esterno di Villa Baker, teatro delle disavventure di Resident Evil 7. Abbiamo scovato anche la riproduzione di de_dust2, mappa storica di Counter Strike. Potete ammirare queste creazioni nei video che trovate allegati a questa notizia. In rete si trovano già molteplici esempi di questo tipo, visto che la comunità si sta letteralmente sbizzarrendo.

Vi ricordiamo che Far Cry 5 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovo titolo di Ubisoft sta già riscontrando un incredibile successo su Steam, dove ha fatto registrare un debutto record per la saga.