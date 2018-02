Far Cry 5: i nuovi trailer ci presentano i Guns for Hire e il cane Boomer

ha pubblicato nella giornata di oggi due nuovi trailer dedicati a Far Cry 5 , nuovo capitolo della saga first person shooter atteso a marzo su PC, PS4 e Xbox One. I due filmati, che trovate rispettivamente in cima e in calce all'articolo, ci presentano i personaggi di supporto che ci aiuteranno lungo il corso dell'avventura.

Possiamo dunque osservare più nel dettaglio la caratterizzazione dei Guns of Hire, e le abilità che metteranno al servizio del giocatore per riuscire a liberare Hope County dall'instabilità portata dalla setta religiosa capitana da Joseph Seed.

Oltre a questo, interessante osservare per la prima volta un compagno di squadra piuttosto particolare: Boomer il cane. Il nostro amico quadrupede sarà in grado di fungere da ricognitore e permetterci di analizzare accuratamente un'area prima di affrontarla. Inoltre, potrà di attaccare i nemici e di sottrarre loro le armi.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Far Cry 5 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 27 marzo 2018. Ubisoft ha annunciato i contenuti del Season Pass del gioco, ed ha inoltre confermato l'arrivo di Far Cry 3 Classic Edition su Xbox One e PlayStation 4.