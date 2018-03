Far Cry 5: un nuovo divertente trailer mostra in azione gli animali

La data d'uscita disi avvicina sempre di più, e la campagna promozionale diè ormai entrata nel vivo. Dopo i tanti video dedicati ai personaggi sercondari, quest'oggi è il turno di un nuovo divertente trailer.

Nel filmato vengono elencati i diritti dei giocatori di Far Cry 5 che, come già accaduto in altri episodi della serie, potranno ordinare agli animali di attaccare i nemici. Le immagini mostrano un orso e un coguaro, ma nel gioco finale sarà possibile ottenere aiuto anche dai cani. I giocatori potranno poi fare affidamento su veicoli tipicamente americani, come una rombante muscle car con l'immancabile livrea e stelle e strisce. Dopotutto, siamo in Montana.

Trovate il filmato in apertura di notizia, buona visione! Vi ricordiamo che Far Cry 5 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 27 marzo 2018. Nel gioco finale saranno presenti le microtransazioni, grazie alle quali sarà possibile sbloccare outfit, skin per armi e nuovi veicoli e acquistare la valuta in-game, il Silver Bar, che può tuttavia anche essere ottenuta giocando normalmente. Non sarà invece presente alcun tipo di loot box. Nel momento in cui vi scriviamo, non sono ancora stati svelati i loro prezzi.