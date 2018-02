Far Cry 5: un nuovo live action trailer dedicato all'antagonista Joseph Seed

ha pubblicato un nuovo live action trailer didedicato a Joseph Seed, l'antagonista principale del gioco a capo della setta estremista conosciuta con il nome di. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Compito del giocatore, in Far Cry 5, sarò proprio quello di sgominare la setta estremista di matrice cristiana messa in piedi da Joseph Seed, l'antagonista principale del nuovo FPS Ubisoft ambientato nel Montana. "Dietro ogni antagonista si cela una persona ordinaria con una storia straordinaria. Scopri il percorso di Joseph Seed prima di diventare Il Padre, prima che Pastore Jerome fosse obbligato ad abbandonare il ruolo di guida della comunità di Hope County" si legge nella nota introduttiva del trailer pubblicata da Ubisoft.

Ricordiamo che Far Cry 5 sarà disponibile a partire dal 27 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.