Far Cry 5: un nuovo spot televisivo in live-action mostra tutta la follia di Hope County

sta facendo davvero le cose in grande per la promozione di Far Cry 5 in uscita a fine mese. Dopo i tanti filmati di gameplay e i video di presentazione dei personaggi, la casa francese ha pubblicato un nuovo spot televisivo in live-action.

Dura solo trenta secondi, ma mostra alcuni dei tipici momenti di follia che è possibile vivere in un gioco di Far Cry: un cane che strappa il fucile dalle mani di un uomo, un combattimento aereo, un'automobile che sfonda un fienile, un orso che attacca delle persone in un bar. Tutto rigorosamente al rallentatore. Non poteva poi mancare Il Padre, Joseph Seed, antagonista dell'avventura.

Trovate lo spot televisivo in cima a questa notizia, buona visione! Vi ricordiamo che Far Cry 5 verrà pubblicato il prossimo 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Una delle principali novità di questo nuovo capitolo è la Modalità Arcade, che includerà oggetti e scenari iconici da titoli come Assassin’s Creed e Watch Dogs. Ubisoft, inoltre, ha già illustrato nel dettaglio il programma di supporto post-lancio che prevede contenuti gratuiti (Live Events, oggetti aggiuntivi, Arcade Nights) e le seguenti espansioni a pagamento:

- in cui viaggeranno indietro nel tempo fino alla guerra del Vietnam per combattere contro i soldati Viet Cong. Dannati Luridi Zombi - che li vedrà impegnati ad affrontare orde di zombie in una serie di scenari in perfetto stile B-movie.

- che li vedrà impegnati ad affrontare orde di zombie in una serie di scenari in perfetto stile B-movie. A spasso su Marte - in cui lasceranno la Terra per affrontare alcuni aracnidi marziani.