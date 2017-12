Far Cry 5: nuovo trailer e tanti video gameplay per l'FPS di Ubisoft

Nella giornata di oggi,è tornata a mostare il suo attesocon un nuovo trailer, intitolato "The Resistance", che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Il filmato, dal forte stampo cinematografico, presenta delle spettacolari scene di azione, e vede partecipare alcuni dei personaggi chiave della linea narrativa di Far Cry 5, tra cui i membri dei Guns & Fangs for Hire, che nel corso dell'avventura aiuteranno il giocatore nel tentativo di riconquistare Hope County.

In aggiunta, potete trovare in calce all'articolo numerosi video gameplay pubblicati da diverse testate internazionali: una buona occasione, quindi, per tornare ad ammirare le ambientazioni dello sparatutto ed analizzare nel dettaglio le sue meccaniche di gioco.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Far Cry 5 sarà disponibile (dopo il recente rinvio) a partire dal 27 marzo 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per tutte le informazioni sull'FPS targato Ubisoft, vi invitiamo a consultare la nostra nuova Anteprima.