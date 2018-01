Far Cry 5: il nuovo video è incentrato sui personaggi e sulla co-op

ha pubblicato un video diincentrato sul cast dei personaggi secondari e sulla co-op. Il Creative Director e il producer del gioco svelano interessanti dettagli su questi due aspetti del gioco.

Dan Hay e Philippe Fournier presentano i personaggi secondari, i quali si riveleranno comunque importanti ai fini dell'avventura, assegnandoci determiante missioni o consegnandoci oggetti o armi indispensabili per proseguire nel nostro viaggio.

Da segnalare anche la presenza della meccanica Gun for Hire, che permetterà di utilizzare alcuni personaggi di Hope County come "spalla", ad esempio per sparare durante le sessioni di guida. La campagna co-op, fa sapere il Creative Director, è stata progettata per garantire un costante divertimento ad entrambi i giocatori, i quali dovranno necessariamente collaborare tra loro per raggiungere gli obiettivi.

Far Cry 5 è atteso per il 27 marzo 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, inizialmente previsto per la fine di febbraio, il lancio è stato rinviato per dare modo agli sviluppatori di migliorare alcuni aspetti del progetto.