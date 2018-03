Far Cry 5: oltre 90 minuti di Follia Arcade in compagnia di Alessandro e Todd

Ieri sera i nostri Alessandro Bruni e Tommaso "Todd" Montagnoli si sono cimentati nella modalità Arcade di, esplorando tutte le possibilità messe a disposizione da questa interessante feature. In cima alla notizia trovate la replica della trasmissione.

La modalità Arcade di Far Cry 5, disponibile su tutte le piattaforme in cui è uscito il gioco (PlayStation 4, Xbox One e PC), permette ai giocatori di creare nuove mappe e modalità tramite l'utilizzo di un semplice editor. Gli strumenti messi a disposizione sono intuitivi quanto potenti, con numerosi asset provenienti da diversi giochi Ubisoft come Watch Dogs e Assassin's Creed.

Per fare un esempio, un utente è riuscito a creare una mappa PvP ispirata molto da vicino a Yharnam, la famosa location che fa da sfondo a Bloodborne. Ieri i nostri Tommaso "Todd" Montagnoli e Alessandro Bruni si sono messi alla prova con la modalità Arcade di Far Cry 5, provando le diverse feature messe a disposizione e cimentandosi in qualche scontro all'ultimo sangue.

Ricordiamo che il titolo è disponibile a partire da ieri su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se invece volete gustarvi una sana dose di azione co-op tratta dalla campagna principale, in questo filmato trovate due ore di gameplay in compagnia di Francesco e Todd.