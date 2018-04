Far Cry 5 per PC: il sistema di protezione ha resistito per 19 giorni

Dopo aver violato il sistema di protezione di Sword Art Online Fatal Bullet, il team di cracker CPY ha annunciato di aver violato anche i sistemi di sicurezza di Far Cry 5, i quali hanno resistito per 19 giorni, sensibilmente meno rispetto alle protezioni di Assassin's Creed Origins, violate dopo 90 giorni.

Far Cry 5 utilizza ben tre protezioni, ovvero EAC, Denuvo e VMProtect, gli ultimi due DRM sono stati implementati anche in Assassin's Creed Origins: lo sparatutto Ubisoft può contare sulla versione 5.0 di Denuvo, la quale però si è dimostrata ben poco sicura.

La speranza è che la pirateria ora non danneggi le vendite del gioco, nelle prime due settimane di presenza sul mercato Far Cry 5 ha venduto quasi cinque milioni di copie, dominando le classifiche in Europa e Nord America, riscuotendo discreti consensi in Giappone.

Nota Bene - La notizia è stata riportata per dovere di cronaca, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.