Far Cry 5 e PixARK tra le principali novità della settimana su Xbox Store

Come ogni settimana, Major Nelson ha diffuso la lista dei nuovi titoli approdati sunegli ultimi giorni, tra cui

Nuovi Giochi Xbox One

Tutti i giochi indicati di seguito sono ora disponibili per l'acquisto su Xbox Store. Ricordiamo che PixARK viene venduto nel formato Game Preview in Accesso Anticipato.

MX vs ATV All Out

LEGO Movies Game Bundle

TERA Founder's Pack

Injustice 2 Legendary Edition

LEGO Marvel Super Heroes Bundle

Far Cry 5

PixARK

Preordini Giochi Xbox One

Hellblade Senua's Sacrifice, Masters of Anima, Runestone Keeper e Dungun Feveron possono ora essere preordinati su Xbox Store:

Masters Of Anima

Runestone Keeper

Hellblade Senua's Sacrifice

Dangun Feveron

Nella giornata di ieri hanno preso il via anche i nuovi Deals with Gold e i Saldi di Pasqua con protagonisti giochi come Gears of War 4, Forza Motorsport 7, Star Wars Battlefront 2 e Assassin's Creed Origins, solamente per citarne alcuni. Inoltre, fino al 9 aprile l'abbonamento trimestrale a Xbox LIVE Gold sarà in vendita a 7.99 euro anzichè 19.99 euro.