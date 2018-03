Far Cry 5 presenta due modalità grafiche su PlayStation 4 Pro

Come testimonia un'immagine emerse in rete nelle scorse ore, Far Cry 5 , il nuovo capitolo della serie fps open world di, presenterà due modalità su

Come potete notare tramite l'immagine che trovate in calce alla notizia, fra le opzioni del gioco troviamo anche l'impostazione relativa all'edizione per PlayStation 4 Pro. Gli utenti potranno decidere a seconda delle proprie preferenze se dare priorità alla pura risoluzione o agli effetti grafici aggiuntivi. Il titolo, come confermato da Ubisoft, supporterà anche Xbox One X, motivo per il quale è lecito pensare che tale possibilità di scelta sarà presente anche sulla console Microsoft.

Far Cry 5 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 27 marzo. Per ulteriori informazioni sul titolo di Ubisoft, vi rimandiamo alla nostra ricca anteprima.