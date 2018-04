Far Cry 5: la prima patch su PC risolve i crash e migliora performance e stabilità

Ubisoft ha da poche ore pubblicato la prima patch per la versione PC di Far Cry 5, nuovo capitolo della serie sparatutto che sta già stracciando i record fatti registrare dai precedenti esponenti del franchise.

Come rivelano le patch notes dell'aggiornamento, la casa francese ha apportato alcune correzione volte a risolvere i problemi di crush riscontrati ad oggi, oltre a migliorare le prestazioni, la stabilità, la connettività della modalità co-op e del matchmaking PvP, oltre a correggere il problema degli slot di salvataggio corrotti. La patch andrà in auto-download sia su Steam che uPlay. Potete leggere tutti i dettagli aggiuntivi consultando il changelog completo, che trovate a questo indirizzo.

Far Cry 5 è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Questo quinto capitolo si è dimostrato capace di registrare il miglior lancio della serie ed il secondo migliore di sempre per Ubisoft. Vi ricordiamo inoltre che l'evento "Well Done" è ora disponibile su tutte le piattaforme.