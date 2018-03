Far Cry 5: le prime recensioni della stampa internazionale sono generalmente positive

La stampa internazionale ha avuto modo di esprimersi su: lo sparatuttoè stato accolto generalmente con voti positivi, anche se non mancano critiche legate alla poca originalità della proposta e a una direzione narrativa non sempre coesa.

Far Cry 5 Recensioni

Nel momento in cui scriviamo, il Metascore su Metacritic è pari a 81/100, destinato a cambiare con l'arrivo di ulteriori pareri nelle prossime ore. Tra i primi voti troviamo quelli di USGamer, Destructoid, CGMagazine, Press Start Australia, Hobby Consolas e GamesRadar Plus. In linea generale, le recensioni sono favorevoli e le critiche maggiori vertono sull'eccessiva somiglianza con i predecessori, su dialoghi non sempre curati e su un gameplay non troppo vario.

The Guardian – 3/5

USGamer – 4.5/5

Destructoid – 7.5

Press Start – 9

Worth Playing – 8.5

WCCFTech – 9.1

CGMagazine – 9

We Got This Covered – 4.5/5

Windows Central – 5/5

COGconnected – 90/100

Hobby Consolas – 93/100

GamesBeat – 85/100

GamesRadar+ – 4/5

Game Informer – 7.5

GameSpot – 9

Metro – 8

IGN USA – 8.9

Da segnalare in particolare il 5/5 di Windows Central, la testata ha assegnato alla versione PC il punteggio massimo, merito di un comparto tecnico ben ottimizzato e di un gameplay che ha saputo conquistare la redazione. Su Everyeye.it l'FPS Ubisoft è stato premiato con il voto di 8/10, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Far Cry 5 scritta dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli e basata sulla versione per PlayStation 4 Pro, la quale supporta la risoluzione dinamica fino a 4K e l'HDR.