Far Cry 5: i primi 17 minuti del DLC Ore di Tenebra tratti dalla versione PC

Manca esattamente un giorno alla pubblicazione del primo DLC di Far Cry 5, intitolato Ore di Tenebra. Grazie ad IGN, possiamo ingannare l'attesa guardando i primi 17 minuti della nuova linea narrativa.

La campagna viene introdotta da un filmato realizzato in animazione tradizionale, dopo il quale il giocatore viene subito catapultano nella giungla vietnamita. Il protagonista è Wendell “Red” Redler, un veterano del Vietnam conosciuto durante la storia del gioco base. Nel DLC, ambientato nel passato, Red è chiamato a salvare i compagni di squadra che sono finiti nelle mani del nemico: in un paese straziato dalla guerra, dovrà combattere contro i Viet Cong e l'Esercito popolare vietnamita. Se non avete paura degli spoiler e siete curiosi di vedere il video, potete trovarlo a questo indirizzo.

Ore di Tenebra sarà disponibile a partire da domani 5 giugno: i possessori del Season Pass potranno ottenerlo senza alcun costo aggiuntivo, in alternativa sarà possibile acquistarlo singolarmente al prezzo di 11,99 euro. Potrà essere giocato sia in solitaria che in cooperativa, includerà abilità inedite e due modalità di gioco sbloccabili al termine della campagna: Survivor Mode, con risorse limitate; Action Movie Mode, esatto opposto della prima, con armi e munizioni a bizzeffe. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Far Cry 5 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC