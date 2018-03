Far Cry 5: i primi Eventi Live iniziano il 3 aprile con ricompense speciali per tutti

ha annunciato che la prossima settimana inizieranno glidi: il primo prenderà il via il 3 aprile e offrirà come ricompense veicoli e skin esclusive per le armi.

Ogni martedì di aprile si terrà un nuovo Evento Live, i quali riprenderanno poi anche nei mesi successivi, al momento però Ubisoft non ha svelato le ricompense future. Ricordiamo che nei Live Events, i giocatori saranno chiamati a completare delle sfide entro un periodo di tempo limitato, giocando da soli oppure in co-op con un amico.

Da venerdì 6 aprile inoltre partiranno gli eventi Friday Arcade Nights, serie di eventi dedicati alla modalità Arcade, anche in questo caso con ricompense esclusive non ancora specificate. Ricordiamo che Far Cry 5 è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.