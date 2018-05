Far Cry 5: il primo DLC Ore di Tenebra arriva a giugno, ecco il primo trailer

Ubisoft ha appena annunciato che il primo DLC di Far Cry 5, intitolato Ore di Tenebra, verrà lanciato su tutte le piattaforme il prossimo 5 giugno. Per l'occasione, ha anche pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia.

Il protagonista di questa nuova linea narrativa è Wendell “Red” Redler, un veterano del Vietnam che i giocatori hanno già imparato a conoscere durante la campagna principale del gioco. Red si lascia andare ai ricordi e racconta di quando fu mandato a salvare i suoi compagni di squadra dietro le linee nemiche, in un paese straziato dalla guerra. I giocatori dovranno combattere contro i Viet Cong e l'Esercito popolare vietnamita.

Ore di Tenebra potrà essere giocato in solitaria oppure in cooperativa, includerà nuove abilità e due modalità di gioco che verranno sboccate al termine della campagna: Survivor Mode, con risorse limitate e Action Movie Mode, che a differenza della precedente metterà a disposizione un gran quantitativo di armi e munizioni. Ore di Tenebra potrà essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo dai possessori del Season Pass, oppure acquistato singolarmente.

A partire da oggi i giocatori avranno inoltre accesso a nuovi asset a tema Vietnam da utilizzare nell'editor di mappe della Modalità Arcade. Oltre a Ore di Tenebra, sono in sviluppo altre due espansioni: A Spasso su Marte, prevista per luglio, e Dannati Luridi Zombie, in uscita ad agosto. Far Cry 5 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.