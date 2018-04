Far Cry 5: pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa

Disponibile da pochi giorni su PC, PlayStation 4 e Xbox One,, nuovo capitolo della serie first person shooter open world di, riceve il suo trailer con i riconoscimenti della stampa.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, permette di ammirare alcune cutscene e scene di gameplay tratte dallo sparatutto, nonché di ammirare la bellezza delle ambientazioni di questo nuovo capitolo, ambientato nel Montana in epoca contemporanea. Alte le votazioni assegnate al gioco, e numerosi gli elogi provenienti dalle più disparate testate internazionali, rimaste colpite per il gameplay avvicente, la divertente modalità cooperativa, e la qualità grafica sopra la media.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Far Cry 5 è disponibile per Personal Compuer, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco di Ubisoft ha segnato il miglior debutto di sempre per la serie nel Regno Unito, nel mentre la versione PC ha piazzato 580.000 copie su PC nel giro di una settimana. Su Everyeye potete consultare le nostre guide dedicate all'editor della mappa della modalità Arcade e alla ricerca dell'orso Cheesburger. Per tutte le altre informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.