Far Cry 5 registra il miglior lancio di sempre per la serie nel Regno Unito

Far Cry 5 debutta al primo posto della classifica inglese scalzandodalla vetta e diventando il gioco della serie Ubisoft venduto più rapidamente di sempre nel Regno Unito. Si tratta inoltre del gioco più venduto di sempre in UK nella tredicesima settimana dell'anno, superando il precedente record di

La versione PlayStation 4 ha registrato il sesto miglior lancio di sempre per un prodotto Ubisoft su singola piattaforma nel mercato inglese e rappresenta il 60% delle vendite complessive del gioco sul mercato retail.

Top Ten UK (2 aprile 2018)

Far Cry 5 FIFA 18 Sea of Thieves Mario Kart 8 Deluxe Edition PlayerUnknown's Battlegrounds Call of Duty WWII A Way Out Assassin's Creed Origins Forza Motorsport 7 Grand Theft Auto V

Da segnalare come Sea of Thieves sia sceso al terzo posto della Top Ten con un calo delle vendite pari al 52% rispetto alla settimana di lancio. Un dato che comunque non deve allarmare troppo in quanto il gioco Rare è diventata la nuova IP Xbox venduta più rapidamente di sempre di questa generazione.