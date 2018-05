Far Cry 5 registra il secondo miglior lancio di sempre per Ubisoft

Far Cry 5 ha riscosso un notevole successo vendendo oltre cinque milioni di copie nella settimana di lancio e diventando così il secondo miglior lancio di sempre per il publisher francese, subito dietro Tom Clancy's The Division.

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, la casa francese ha svelato inoltre i risultati di altri titoli del suo catalogo: Assassin's Creed Origins ha fatto segnare i migliori risultati in assoluto per un gioco della serie nel primo trimestre dell'anno mentre The Division e Ghost Recon Wildlands hanno superato alla fine dell'anno fiscale (31 marzo 2018) rispettivamente quota 20 e 10 milioni di giocatori registrati.

Buon successo anche per Rainbow Six Siege, con trenta milioni di utenti registrati e una crescita del 300% per quanto riguarda le visualizzazioni delle partite del Rainbow Six Invitational. Durante l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2019) la compagnia pubblicherà The Division 2 e un gioco non ancora annunciato, mentre Skull & Bones è stato rimandato al prossimo anno fiscale (1 aprile 2019/31 marzo 2020).