Far Cry 5: i requisiti minimi, raccomandati e 4K della versione PC

Nella giornata odierna,ha annunciato i requisiti per la versione PC di, nuova iterazione della serie FPS open world della casa francese, in arrivo su PC, PS4 e Xbox One

Per giocare ad uno standard di 1080p a 60fps, i giocatori PC avranno bisogno di una NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD R9 290X come GPU, e di un Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz o AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz sul lato processore. Per chi volesse spingersi oltre e ottenere una risoluzione 4K a 30fps, si necessiterà invece di una NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD RX Vega 56 come scheda video, e di Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz o AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz come CPU.

Di seguito, la lista completa dei requisiti minimi, raccomandati e 4K di Far Cry 5:

Minimi

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz o AMD FX-6300 @ 3.5 GHz o equivalente

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 670 o AMD R9 270 (2GB VRAM con Shader Model 5.0 or superiore)

RAM: 8GB

Risoluzione: 720p

Video Preset: Basso

Raccomandati

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz o AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz o equivalent

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD R9 290X (4GB VRAM con Shader Model 5.0 o superiore)

RAM: 8GB

Risoluzione: 1080p

Video Preset: Alto

4K/30fps

OS: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz o AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz o equivalente

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD RX Vega 56 (8GB VRAM con Shader Model 5.0 o superiore)

RAM: 16GB

Risoluzione: 2160p

Video Preset: Alto

4K/60fps

OS: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz o AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz o equivalente

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI or AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM con Shader Model 5.0 o superiore)

RAM: 16GB

Risoluzione: 2160p

Video Preset: Alto/Ultra

Inizialmente previsto per il mese di febbraio, Far Cry 5 uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 27 marzo 2018. Ricordiamo che la Far Cry 5 x Mondo Limited Edition è disponibile per il pre-ordine sullo store ufficiale di Ubisoft.