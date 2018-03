Far Cry 5: risoluzione 1800p e frame rate migliorato su Xbox One X

Stando alle informazioni riportate su Best Buy , sembra proprio che la versione Xbox One X di Far Cry 5 girerà a 1800p e con un frame rate migliorato, apportando quindi diversi upgrade tecnici rispetto alla controparte standard.

Come potete leggere sulla pagina di Best Buy dedicata alla versione Xbox One di Far Cry 5, su Xbox One X il nuovo FPS Ubisoft supporterà i 1800p di risoluzione e un frame rate migliorato, offrendo quindi un'esperienza di gioco più fluida e dettagliata dal punto di vista grafico.

Pochi giorni fa era stato confermato il supporto di Far Cry 5 a PlayStation 4 Pro, con l'inclusione di due modalità grafiche pensate per privilegiare la risoluzione o gli effetti visivi aggiuntivi. In nessuno dei due casi, quindi, si era fatto menzione di un frame rate migliorato, lasciando intendere che la fluidità sarebbe rimasta pressoché invariata sia su PS4 che su PS4 Pro.

Al momento non sappiamo se la versione Xbox One X di Far Cry 5 potrà contare su diverse modalità grafiche, ma quanto riportato da Best Buy confermerebbe il supporto ai 1800p e al frame rate migliorato sulla console premium di Microsoft. Nell'attesa che vengano forniti ulteriori dettagli sul supporto a Xbox One X, ricordiamo che Far Cry 5 sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 27 marzo.