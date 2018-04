Far Cry 5 saldamente in testa alla classifica di vendita italiana

AESVI ha diffuso la classifica di vendita italiana relativa alla scorsa settimana: al primo posto del podio troviamo ancora una volta Far Cry 5 di Ubisoft, seguito da FIFA 18 e Grand Theft Auto Online. Di seguito la Top 10 completa.

Classifica Italiana 23 aprile 2018

FAR CRY 5 FIFA 18 GRAND THEFT AUTO V CALL OF DUTY WWII CALL OF DUTY BLACK OPS III SUPER MARIO ODYSSEY KIRBY STAR ALLIES MINECRAFT PLAYSTATION EDITION MARIO KART 8 DELUXE ROCKET LEAGUE COLLECTOR'S EDITION

A ridosso del podio troviamo Call of Duty WWII, Call of Duty Black Ops 3 e Super Mario Odyssey per Nintendo Switch. La classifica si completa con Kirby Star Allies, Minecraft PlayStation Edition, Mario Kart 8 Deluxe e Rocket League.

Far Cry 5 continua a riscuotere un notevole successo, vedremo cosa accadrà la prossima settimana con i recenti lanci di God of War e Yakuza 6. Kratos riuscirà a detronizzare lo sparatutto Ubisoft?