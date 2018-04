Far Cry 5 è il secondo miglior lancio di sempre per Ubisoft

Come rivela l'ultimo report finanziario della compagnia francofona,si è rivelato essere il secondo miglior lancio di sempre per, piazzandosi dopo. Pur non rivelando le cifre esatte, è stato dichiarato che il quinto capitolo della serie è riuscito a più che duplicare i risultati fatti registrare nel 2014 da

Un dato che non sorprende più di tanto, dal momento che già avevamo appreso delle ottime performance di vendita su Steam e persino sul mercato giapponese. Un altro dato interessate che ci viene svelato, è che più del 50% delle copie vendute ad oggi sono in formato scaricabile, ad ennesima dimostrazione del sempre più importante ruolo del mercato digitale.

Ad affiancare le ottime vendite ci sono anche i pareri della critica internazionale, che ha premiato a pieni voti il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft: qui trovate il trailer con i riconoscimenti della stampa.

Far Cry 5 è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ricordiamo che "Well Done", primo evento dedicato allo sparatutto di Ubisoft, è da ora disponibile su tutte le piattaforme. Per ulteriori dettagli sul titolo, vi consigliamo di leggere la nostra recensione, mentre a questo indirizzo potete trovare una guida utile ad accedere all'editore delle mappe nella modalità Arcade.