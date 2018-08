Far Cry 5 si è aggiornato con un nuovo livello di difficoltà e il New Game Plus

In maniera quasi silenziosa, Far Cry 5 ha ricevuto nelle ultime ore un nuovo aggiornamento che introduce alcune interessanti novità.

D'ora in poi sarà infatti possibile ricominciare il gioco nella modalità New Game Plus, che ci permetterà di ricominciare da zero una partita in singleplayer o coop mantenendo i seguenti progressi:

Denaro guadagnato

Veicoli acquistati

Equipaggiamento

Armi

Oggetti per la personalizzazione dell'avatar

Oggetti prestigio

Punti abilità non spesi

Progressi nelle sfide

Progressi nella modalità Arcade

Per tenere alto il livello di sfida è stato anche introdotto un nuovo livello di difficoltà, grazie al quale i nemici disporranno di un maggiore quantitativo di punti vita e reagiranno in maniera più aggressiva. Ovviamente per adeguarsi al livello di sfida gli sviluppatori hanno sbloccato alcune abilità nel relativo albero, nel quale sarà ora possibile potenziare ulteriormente alcune caratteristiche, come la dimensione della borsa delle munizioni. Completando il New Game Plus alla nuova difficoltà otterrete inoltre un nuovo set per la personalizzazione del personaggio.

Vi ricordiamo che proprio ieri, 28 agosto 2018, è arrivato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il terzo ed ultimo contenuto aggiuntivo di Far Cry 5, Dannati Luridi Zombi.