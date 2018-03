Far Cry 5 spiegato bene: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo FPS Ubisoft in un video

In questo nuovo video-speciale, Francesco Fossetti ci spiega nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sull'attesissimo, nuovo episodio della seriein arrivo il 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Storia, personaggi (protagonisti e antagonisti), modalità di gioco (campagna, arcade, co-op), le novità sul gameplay e le principali meccaniche del nuovo sparatutto della casa francese, che arriva a quattro anni di distanza dal precedente Far Cry 4, intervellati dallo spin-off Far Cry Primal, ambientato nell'età della pietra.

La trama sarà incentrata sulla figura di Joseph Seed, fondatore di una setta religiosa (Project at Eden's Gate) di matrice estremista che sta tenendo in scacco gli abitanti di Hope County, contea del Montana dove Joseph ha trovato rifugio dopo una vita passata al limite della legalità, vizio che continua ad accompagnarlo ancora oggi...

Tra le altre novità ricordiamo la modalità Arcade, la quale permetterà di creare nuovi livelli sfruttando contenuti tratti anche da altri giochi Ubisoft come Watch Dogs e Assassin's Creed Unity. Infine, ricordiamo che Far Cry 5 sarà supportato da numerosi contenuti post lancio tra cui tre corposi DLC inclusi nel Season Pass (il quale darà diritto a scaricare anche Far Cry 3 Remastered) e attività settimanali gratuite con ricompense e bonus per i migliori giocatori.

Far Cry 5 sarà disponibile in Europa dal 27 marzo 2018 su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC Windows, ricordiamo che è stato pubblicato su Amazon Prime il cortometraggio in live action Inside Eden's Gate che introduce alle vicende narrate nel gioco.