Far Cry 5 supporterà fino al 4K dinamico e HDR su PlayStation 4 Pro

Nel weekend è trapelato un video tratto dall'edizione PS4 Pro di Far Cry 5 , tuttavia ad oggi non sono ancora del tutto chiare le modalità grafiche disponibili sulla piattaforma Mid-Gen di Sony. Un'immagine promozionale prova a darci ulteriori indizi a riguardo...

Un banner promozionale di Far Cry 5 per PS4 Pro riporta i loghi 4K e HDR, non è chiaro se l'HDR sarà supportato anche su PlayStation 4 Standard. Per quanto riguarda invece il 4K, la risoluzione dovrebbe essere dinamica, come mostrato anche in un video confronto pubblicato dal canale Candy Land.

Lo stesso ha diffuso anche un filmato che mette a confronto Far Cry 5 su PS4 Pro e Xbox One X, senza però scendere nei dettagli per quanto riguarda la risoluzione ed eventuali altre migliorie come effetti avanzati e framerate. Far Cry 5 sarà disponibile nei negozi da domani, martedì 27 marzo, nei formati PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro e PC Windows.



Per scoprire come si comporta il gioco su PlayStation 4 Pro vi rimandiamo alla nostra recensione di Far Cry 5, il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli ha giudicato positivamente lo sparatutto Ubisoft, un prodotto solido, seppur forse poco innovativo rispetto ai precedenti episodi della saga.