Far Cry 5: svelate le impostazioni grafiche della versione PC

La redazione di PC Gamer ha svelato le impostazioni grafiche della versione PC di Far Cry 5 , che debutterà alla fine di questo mese assieme alle edizioni per console.

A giudicare dalle immagini condivise, i giocatori potranno intervenire sulla regolazione di tantissimi parametri differenti. Ce n'è per tutti i gusti, dalla qualità delle ombre alla vegetazione, passando per il filtro anisotropico e la nebbia volumetrica. Abbiamo anche scoperto che il titolo di Ubisoft implementerà due differenti soluzioni di anti-aliasing: SMAA (Sub-pixel Morphological Anti-Aliasing) e TAA (Temporal Anti-Aliasing). Non mancano all'appello il V-Sync, la possibilità di limitare il frame-rate e lo scaler della risoluzione.

Potete farvi un'idea più precisa guardando gli screenshot che abbiamo raccolto nella galleria in calce alla notizia. Il titolo ha tutte le carte in regola per essere molto scalabile, ma per valutare la reale ottimizzazione dobbiamo necessariamente attendere la pubblicazione ufficiale.

Far Cry 5 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 27 marzo 2018. Nella giornata di oggi Ubisoft ha pubblicato un'immagine che riassume tutti i contenuti post-lancio previsti, gratuiti e a pagamento.