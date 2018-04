Far Cry 5: tutte le skin Prestige e quanto costano

Far Cry 5 permette di acquistare una gran varietà di armi nei suoi vari negozi in-game. Queste bocche da fuoco possono essere acquistate tramite la valuta di gioco, che guadagnerete procedendo con la storia e svolgendo i vari compiti che vi verranno di volta in volta assegnati, oppure con denaro vero sfruttando le microtransazioni.

Una tipologia esclusiva di armi sono le Prestige, che semplicemente consistono in alcuni reskin delle vostre bocche da fuoco preferite. In questa categoria troverete anche alcuni veicoli, ma c'è da fare una precisazione: un'arma o un veicolo in versione Prestige non guadagna nessun bonus alle sue statistiche una volta acquistata o sbloccata. Le modifiche sono solo cosmetiche, quindi a livello di efficienza non c'è alcuna differenza tra Prestige e non.

Se non avete pazienza o voglia di sbloccare queste skin esclusive tramite i crediti guadagnabili in-game, potete sempre usare l'Argento (Silver nella versione inglese), ovvero la valuta acquistabile con denaro reale in diverse modalità. I prezzi degli oggetti Prestige vanno dai 200 ai 500 unità di Argento, mentre i pacchetti acquistabili tramite denaro reale vanno dai 5 dollari per 500 unità di Argento ai 50 per 7250 unità. Tutti gli oggetti che vi elencheremo ora potranno essere acquistati dai negozi sparsi per la mappa di Far Cry 5, oppure nel relativo Store del gioco.

Armi Bianche

Whack! (oar) – 200 Silver

Optimism (smiley spade) – 200 Silver

Armi Secondarie

P226 Amendment 2 – 200 Silver

1911 The Shark – 400 Silver

1911 Toaster – 400 Silver

1911 Extended Golden Aerie – 400 Silver

Skorpion Big Spender – 500 Silver

Fucili a Pompa

M133 The Grand Slam – 200 Silver

SBS The Farmhand – 200 Silver

SPAS12 Flameout – 400 Silver

Fucili

45/70 Fall's Ghost – 200 Silver

AR-C The Shark – 400 Silver

AK-MS The Whitetailer – 400 Silver

AK-MS Warrior – 400 Silver

AR-C Stars N Stripes – 500 Silver

Fucili da Cecchino

AR-CL Sharkbite – 400 Silver

308 Carbine Old Flame – 400 Silver

SA50 Free State – 400 Silver

Mitragliatrici

M249 Militia – 400 Silver

Armi Speciali

Flames on Flames (lanciafiamme) – 200 Silver

M-79 Shark Shooter (lanciagranate) – 500 Silver

Automobili

Bump N Grind – 200 Silver

The Comet R – 200 Silver

1969 Kimberlite ZTS – 400 Silver

Furgonicini e Jeep

2011 Kimberlite 4WD XL – 400 Silver

1989 Hierarch Wanderer – 400 Silver

1979 Kimberlite K150 (M60) – 400 Silver

1979 Kimberlite K150 (M2) – 400 Silver

1981 Pygmalion Hillside 1600 (M60) – 400 Silver

2012 Kimberlite TCZ-M (.50 Cal) – 400 Silver

1981 Pygmalion Hillside 1600-M (.50 Cal) – 400 Silver

The Roskam Bros – 400 Silver

2013 Kaumbat OTT Ravage Custom – 400 Silver

1981 Pygmalion Hillside 1600 (M2) – 400 Silver

1981 Pygmalion Hillside 1600-M (M60) – 500 Silver

Aerei

Kaumbat MH-158H Dap Sky Scarab – 400 Silver

The Clusterduck – 400 Silver

The Wild Goose – 400 Silver

Kaumbat H-04B Foxfly – 400 Silver

Kaumbat R-31 Air Buzzer – 400 Silver

Wildfire – 500 Silver

Motoscafi

Salacia RHIB-Z800 (M60) – 200 Silver

Salacia RHIB-Z800 (.50 Cal) – 200 Silver

Se avete bisogno di una mano a completare la vostra avventura su Far Cry 5, potete dare un'occhiata a dove trovare la Magnopulser (una fortissima arma aliena) e come reclutare l'orso Cheeseburger ed il cane Boomer.