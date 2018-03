Far Cry 5: Ubisoft autoironica riguardo allo scalare le torri dei precedenti capitoli

Un marchio di fabbrica dei titoli open world di, è sicuramente quello di scalare delle torri, o degli edifici particolarmente elevati per poter sbloccare sulla minimappa diversi nuovi obiettivi e punti di riferimento verso cui dirigersi.

Come saprete, in Far Cry 5 questo sistema, spesso ritenuto dai giocatori noioso e ripetitivo, è stato abbandonato da Ubisoft: la software house francese, evidentemente, ha ascoltato attentamente il feedback dei fan. A dimostrazione di ciò, in Far Cry 5 è stata scovata una divertente linea di dialogo che si prende neanche troppo velatamente gioco dei precedenti capitoli della serie FPS open world, che spingevano di volta in volta i giocatori a passare il loro tempo a scalare delle torri radio.

"So cosa stai pensando e no, non ti farò scalare delle torri lungo tutta la contea per me, quindi non preoccuparti! Inoltre, cerca di non cadere da lì sopra", ci viene infatti detto mentre scaliamo la torre presente nelle fasi di tutorial del gioco. Potete assistere al tutto tramite il video riportato in cima.

Far Cry 5 è disponibile da oggi per PC, PS4 e Xbox One. La versione PC può beneficiare dei nuovi Driver NVIDIA Game Ready. A questo indirizzo trovate il trailer di lancio del gioco, mentre qui potete conoscere i dettagli riguardo allo sblocco del finale alternativo dopo 10 minuti di gioco (spoiler).