Far Cry 5: Ubisoft elenca 6 aspetti che lo differenziano dai capitoli precedenti

Con un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog ha descritto 6 caratteristiche salienti diche lo renderanno diverso dagli altri capitoli della serie. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Ormai mancano pochi giorni al 27 marzo, data in cui Far Cry 5 farà il suo debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se vi state chiedendo quali saranno le novità e le differenze rispetto ai precedenti capitoli della serie, Ubisoft ha provato a rispondere a questa domanda descrivendo 6 feature inedite presenti nella nuova iterazione. Eccole di seguito:

Nessun protagonista prestabilito, dovremo crearlo noi - Al contrario dei capitoli precedenti, in questo caso saremo noi a scegliere l'aspetto, il sesso e l'outfit del protagonista con l'apposito editor.

- Al contrario dei capitoli precedenti, in questo caso saremo noi a scegliere l'aspetto, il sesso e l'outfit del protagonista con l'apposito editor. Libertà di esplorazione ancora più ampia - La formula open world sarà totalmente priva di vincoli, con la possibilità di andare dove si vuole in qualsiasi momento dell'avventura.

- La formula open world sarà totalmente priva di vincoli, con la possibilità di andare dove si vuole in qualsiasi momento dell'avventura. Comparto co-op esteso - Il comparto co-op non sarà una modalità a parte: l'intera avventura potrà essere affrontata in compagnia di un amico dall'inizio alla fine.

- Il comparto co-op non sarà una modalità a parte: l'intera avventura potrà essere affrontata in compagnia di un amico dall'inizio alla fine. La reputazione conta - Il sistema di reputazione e di Resistenza influirà sul mondo di gioco, rivelandosi un elemento molto importante nel corso della progressione.

- Il sistema di reputazione e di Resistenza influirà sul mondo di gioco, rivelandosi un elemento molto importante nel corso della progressione. Ogni area ha caratteristiche diverse - Ogni area della mappa offrirà sfide uniche e nemici caratteristici, differenziandosi in base all'antagonista che la gestisce.

- Ogni area della mappa offrirà sfide uniche e nemici caratteristici, differenziandosi in base all'antagonista che la gestisce. Le torri radio sono sparite - Non sarà più necessario scalare le torri radio per visualizzare la mappa e i vari punti di interesse.

Cosa ne pensate di queste caratteristiche descritte da Ubisoft? Ricordiamo che Far Cry 5 metterà a disposizione due modalità grafiche differenti su PlayStation 4 Pro e Xbox One X.