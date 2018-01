Far Cry 5: Ubisoft presenta la statua di Joseph Seed, disponibile adesso per il preorder

annuncia, un'esclusiva statuetta ispirata a il leader del Progetto Eden's Gate di Far Cry 5 , adesso prenotabile sullo store di Ubisoft

Questa statuetta da collezione sarà disponibile dal 22 marzo in maniera indipendente ed è attualmente prenotabile sullo store di Ubisoft al costo di 59,99 €. Per rappresentare adeguatamente il leader del gioco, Ubicollectibles ha collaborato con lo studio Ubisoft di Montreal dando vita a una statuina in PVC di 32 cm molto dettagliata. Il Padre è stato ricreato nella sua posa più rappresentativa, mentre invita i fedeli a difendere il suo progetto. La statuina The Father’s Calling include un’arma rimovibile nella mano e uno scettro, anch’esso rimovibile, alla base.

Far Cry 5 sarà disponibile dal 27 marzo 2018 per PlayStation4 Pro, PlayStation4, Xbox One, Xbox One X, Xbox One S e Windows PC. Ambientato per la prima volta in America, Far Cry 5 offre ai giocatori la totale libertà di esplorare un vasto scenario in apparenza tranquillo, ma in realtà tormentato, nei panni del nuovo vice sceriffo dell’immaginaria Hope County, nel Montana.

I giocatori scopriranno presto che il loro arrivo ha scatenato un malvagio piano, rimasto nascosto per anni da parte di un gruppo di fanatici apocalittici, il Progetto Eden’s Gate, che intende conquistare l’intera contea a qualunque costo. Sotto assedio e isolati dal resto del mondo, i giocatori uniranno le proprie forze con gli abitanti di Hope County per formare la Resistenza.