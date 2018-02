Far Cry 5: Ubisoft pubblica un nuovo story trailer del gioco

Nella giornata di oggi,ha pubblicato un nuovo stroy trailer dedicato a, nuovo capitolo della serie sparatutto in prima persona open world in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 23 marzo 2018.

Il filmato, che potete visionare in cima alla notizia, ci parla nuovamente della setta di fanatici religiosi capitanata da Joseph Seed, principale antagonista di questa nuova avventura. Inoltre, sono mostrati diversi altri aspetti del gioco, incluso il gunplay, la guida dei veicoli, e il combattimento corpo a corpo.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Far Cry 5 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 marzo. Ubisoft ha annunciato quest'oggi i contenuti del Season Pass del gioco, ed ha inoltre confermato l'arrivo di Far Cry 3 Classic Edition su Xbox One e PlayStation 4.