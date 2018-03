Far Cry 5: un'immagine riassume i contenuti post-lancio, gratuiti e a pagamento

ha pubblicato un'immagine che riassume tutti i contenuti post-lancio previsti per Far Cry 5 , quinto capitolo della celebre serie sparatutto in arrivo entro la fine di questo mese.

A quanto pare, non sono previsti esclusivamente contenuti a pagamento, ma anche eventi gratuiti ai quali partecipare. Innanzitutto, l'acquisto del Season Pass fornirà l'accesso a tre distinte espansioni, già presentate in precedenza, che offriranno esperienze in perfetto stile Far Cry che porteranno i giocatori a vivere tre avventure uniche:

Ore di tenebra , in cui viaggeranno indietro nel tempo fino alla guerra del Vietnam per combattere contro i soldati Viet Cong.

, in cui viaggeranno indietro nel tempo fino alla guerra del Vietnam per combattere contro i soldati Viet Cong. Dannati Luridi Zombi , che li vedrà impegnati ad affrontare orde di zombie in una serie di scenari in perfetto stile B-movie.

, che li vedrà impegnati ad affrontare orde di zombie in una serie di scenari in perfetto stile B-movie. A spasso su Marte, in cui lasceranno la Terra per affrontare alcuni aracnidi marziani.

Tra le attività gratuite, figurano i Live Events, ai quali i giocatori potranno partecipare ogni martedì del mese di aprile. Ogni venerdì verrà invece il turno delle Arcade Nights. Non mancheranno, inoltre, l'aggiunta di tanti oggetti e le mappe create dagli sviluppatori. Per ulteriori informazioni sulla Modalità Arcade, vi consigliamo di leggere lo speciale a cura di Francesco Fossetti, che l'ha provata in un evento stampa svoltosi a Parigi. Vi ricordiamo che Far Cry 5 verrà pubblicato il 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC.