Far Cry 5 utilizzerà il sistema di protezione Denuvo su PC

Far Cry 5 utilizzerà il sistema di protezionesu PC, è quanto emerge dalla pagina Steam del gioco, in cui è presente il contratto di licenza, il quale cita chiaramente la presenza di questo DRM.

Come evidenziato nell'immagine diffusa da DSOGaming, si parla chiaramente di Denuvo Anti-Tamper come sistema di protezione, non è chiaro però se questo DRM sarà affiancato ad altri sistemi, tra cui VMProtect, esattamente come accaduto nel caso di Assassin's Creed Origins. Ricordiamo che proprio nelle scorse ore la versione 4.8 di Denuvo è stata violata e con lui anche Sonic Forces, primo titolo ad utilizzare questa edizione del DRM.

Far Cry 5 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC dal 27 marzo, in formato retail e digitale, recentemente Ubisoft ha diffuso i requisiti di sistema minimi e consigliati per l'edizione Windows.