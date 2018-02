Far Cry 5: vediamo 3 differenti approcci con cui conquistare un avamposto

Un nuovo video gameplay di Far Cry 5 ci permette di vedere tre differenti approcci con cui conquistare gli avamposti disseminati nella mappa. Come da tradizione per la serie, gli utenti saranno liberi di scegliere il proprio stile di gioco.

Il filmato, disponibile a questo indirizzo, mostra tre strategie differenti con cui conquistare gli avamposti di Far Cry 5. Possiamo vedere un approccio dalla distanza con il fucile di precisione, un approccio furtivo e infine un incursione ad armi spianate. Il video si basa sulla conquista dello stesso avamposto, così da mettere a diretto confronto i tre approcci.

Ricordiamo che Far Cry 5 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 marzo.