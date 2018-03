Far Cry 5: vediamo in azione gli alleati e i nemici in 5 nuovi gameplay trailer

ha pubblicato cinque nuovi gameplay trailer di Far Cry 5 , permettendoci di vedere in azione gli alleati e gli antagonisti con cui avremo modo di interagire durante la nuova avventura ambientata nel Montana.

In cima alla notizia trovate il gameplay trailer più corposo, un video della durata di oltre 3 minuti in cui possiamo conoscere i vari alleati che lotteranno al nostro fianco durante la Campagna di Far Cry 5. A fondo pagina, invece, trovate i vari filmati dedicati agli antagonisti principali: possiamo dare un ulteriore sguardo a Joseph Seed, a capo della setta religiosa estremista con cui dovremo vedercela (l'Eden's Gate), e ai suoi più fedeli collaboratori come Jacob, John e Faith.

Nell'attesa che Far Cry 5 faccia il suo debutto su PlyStation 4, Xbox One e PC il prossimo 27 marzo, potete gustarvi la nostra Video Anteprima del nuovo FPS Ubisoft ambientato nel Montana.