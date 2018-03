Far Cry 5: vediamo i primi 25 minuti della campagna

Con l'uscita del gioco ormai alle porte, lo youtuber Arekkz Gaming ha pubblicato un nuovo video gameplay di Far Cry 5 dedicato ai primi 25 minuti della campagna single player. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Dal momento che il filmato mostra i primi 25 minuti della campagna, il video potrebbe contenere alcuni spoiler sulla trama e sugli eventi del gioco, quindi vi consigliamo di guardarlo soltanto se volete togliervi la curiosità e se non avete problemi ad anticiparvi le eventuali sorprese.

Come spiegato da Dan Hay, executive producer di Far Cry 5, la modalità campagna potrà essere completata nell'arco di 25 ore da un "buon giocatore", senza dimenticare che gli utenti potranno sempre divertirsi con le attività secondarie messe a disposizione nel mondo di gioco. Tra le novità da segnalare rispetto ai precedenti capitoli della serie, inoltre, il quinto episodio permetterà di esplorare l'intera mappa fin da subito, e senza la necessità di scalare le torri radio per rivelarne i punti di interesse.

Nell'attesa che Far Cry 5 faccia il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 27 marzo, potete dare un'occhiata a due ore di gameplay in co-op in compagnia dei nostri Francesco e Todd.