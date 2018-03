Far Cry 5: vediamo il trailer di lancio pubblicato da Ubisoft

Nella giornata di oggi,ha pubblicato il trailer di lancio di, il nuovo capitolo della saga fps open-world atteso domani al debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Sviluppato da Ubisoft Montreal (con il supporto di Ubisoft Berlin), Far Cry 5 è ambientato nel Montana odierno, e vi mette nei panni di un vice sceriffo che si ritrova alle prese con una setta di fanatici religiosi conosciuta con il nome di "Eden's Gate".

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Far Cry 5 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dalla giornata di domani, martedì 27 marzo. Il titolo ha già ricevuto un'accoglienza positiva da parte della stampa internazionale, nel mentre qui potete consultare la nostra recensione.