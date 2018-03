Far Cry 5 ha venduto 340.000 copie su Steam nei primi tre giorni

Far Cry 5 sembra aver riscosso un buon successo su Steam: oltre ad aver registrato il maggior numero di utenti connessi in contemporanea nella storia della serie, lo sparatuttosembra essere stato baciato anche dal successo commerciale.

Stando ai dati riportati da SteamSpy, le attivazioni registrate nei primi tre giorni sul marketplace di Valve sarebbero ben 340.000, cifra che non tiene conto dei download digitali effettuati da altre piattaforme e delle versioni console. Far Cry 5 è stato indubbiamente protagonista di un buon inizio per quanto riguarda le vendite digitali su Steam, a testimonianza del buon lavoro svolto dal publisher francese.

Far Cry 5 è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la prossima settimana scopriremo se il gioco sia riuscito a fare breccia anche sul mercato retail, anche se non dovrebbero esserci troppi dubbi in proposito.