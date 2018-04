Far Cry 5 ha venduto oltre 580.000 copie su Steam in una settimana

ha debuttato al primo posto della classifica inglese registrando il miglior debutto di sempre per la serie sul mercato inglese, grazie a SteamSpy però possiamo saperne di più anche sulle vendite digitali su Steam del

Secondo i dati di SteamSpy, ad oggi sono 588,935 gli utenti che hanno acquistato Far Cry 5 sul marketplace di Valve, la cifra non include dunque le copie retail e i download effettuati da Uplay. In meno di una settimana, il gioco ha registrato buoni numeri su PC, con quasi 600.000 copie vendute.

Nelle prime 72 ore il gioco ha venduto 340.000 unità su Steam, una crescita non altissima nei giorni successivi ma più che sufficiente per definire l'FPS di Ubisoft un vero successo commerciale, considerando che ad oggi non sono noti i dati di vendita delle edizioni per console.