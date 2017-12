Siamo volati a Londra per provare con mano una nuova porzione di, in arrivo il prossimo 27 marzo. Gli amanti della serie e del suo approccio ludico, apprezzeranno questo nuovo capitolo, aggrappandosi a tutte quelle piccole novità che ne migliorano un gameplay già ben rodato.

Gli altri potrebbe trovare nel nuovo setting un buon motivo per dare alla saga Ubisoft un'altra chance. Adesso restiamo in attesa di scoprire di più sul comparto narrativo, per capire se l'intuizione di abbracciare tematiche così azzardate si sia rivelata corretta.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Far Cry 5 ricordandovi che il gioco uscirà il 27 marzo 2018 su PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.