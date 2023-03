Far Cry 5: un video gameplay lo mostra a 60fps su PS5 e Xbox Series X|S

Con un aggiornamento pubblicato da Ubisoft nella giornata del 16 marzo, Far Cry 5 gira ora finalmente a 60 frame al secondo su console PS5 e Xbox Series X|S. La redazione di IGN.com ha approfittato dell'occasione per mostrare il free roaming in prima persona più fluido che mai sulle piattaforme current gen di Sony e Microsoft.

Il filmato, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, mette in mostra Far Cry 5 come non l'avete mai visto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In 17 minuti di gameplay, possiamo osservare in maniera piuttosto evidente come l'implementazione dei 60 frame al secondo migliori in maniera tangibile l'esperienza complessiva. Non a caso, negli ultimi anni, l'utenza console ha accolto con entusiasmo la sempre più frequente abitudine da parte degli sviluppatori di integrare modalità prestazioni all'interno dei loro giochi, dedicate a chi preferisce dare sempre e comunque risalto alla fluidità del gameplay. Approfitterete della novità per tornare a mettere i bastoni tra le ruote a Padre Joseph Seed e alla sua setta di fanatici?

A fare da contraltare a questa notizia positiva, è soltanto di poche ore fa la conferma che Ubisoft Italia è stata chiusa da parte del publisher d'Oltralpe, anche se fortunatamente Ubisoft Milano non sarà intaccata dai cambiamenti dell'azienda.