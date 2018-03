Far Cry 5: un video mette a confronto le versioni PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro

Manca ancora qualche giorno alla pubblicazione di, ma dopo la scadenza dell'embargo imposto dasono apparsi in rete numerosi video gameplay.

Il canale YouTube Candyland ha subito colto l'occasione per mettere a confronto le varie edizioni del gioco. Ieri vi abbiamo proposto la video comparativa tra le versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X, mentre oggi è il turno di un vero e proprio scontro in casa.

Nel filmato che trovate in apertura di notizia è possibile vedere Far Cry 5 in azione su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro (quest'ultima con output a 4K). Il video si focalizza, in particolare, su caratteristiche grafiche come risoluzione, vegetazione, ombre, distanza di visualizzazione, LOD, texture, effetti particellari e acqua, ma non viene mostrato il framerate e nemmeno specificato l'esatto valore della risoluzione nativa. La console premium di Sony presenta un leggero vantaggio nella maggior parte delle componenti sopracitate, ma in ogni caso la versione PS4 si comporta in maniera più che egregia. Voi cosa ne pensate?

Far Cry 5 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC martedì 27 marzo. Nell'attesa, potete godervi il lungo video gameplay realizzato da Francesco e Tommaso, che mostra in azione la modalità cooperativa. Intanto, è stato confermato che dopo 10 minuti di gioco sarà possibile sbloccare un finale alternativo.