Far Cry 5: Video Recensione del nuovo FPS targato Ubisoft

segna il ritorno di un grande brand che è stato capace di dettare un nuovo metro di paragone per tutti gli FPS con struttura open world e dinamiche free roaming.

Eppure, nonostante la qualità innegabile, si tratta di un prodotto che purtroppo non riesce ad eccellere sotto nessun fronte. Tuttavia, se siete alla ricerca di un titolo longevo e ricco di contenuti, di certo non rivoluzionario, allora avete trovato quello che cercavate. Se invece siete "semplicemente" dei fan della saga e amate il suo stile senza riserve, l’appuntamento con il Montana è assolutamente obbligatorio.

Personaggi ben scritti e interessanti, un’ambientazione eccezionale e dinamiche di gameplay oramai ben rodate non bastano per elevare il titolo Ubisoft al di sopra delle aspettative. Manca anche l’equivalente delle vecchie missioni Shargri La, e sebbene la dimensione mistico-onirica tipica della serie abbia trovato un’altra forma, dobbiamo ammettere che la mancanza si è fatta sentire. Va detto però che la formula funziona ancora e la componente multiplayer potrebbe, a conti fatti, fornire una nuova prospettiva allo sparatutto Ubisoft, senza dimenticare la nuova modalità Arcade, la quale permette di creare livelli personalizzati utilizzando anche oggetti e personaggi tratti da altri giochi della casa francese come Assassin's Creed e Watch Dogs.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Far Cry 5 scritta dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli, basata sulla versione per PlayStation 4 Pro. FC5 sarà disponibile da domani, martedì 27 marzo, su PC, PS4, Xbox One, Xbox One X e PS4 Pro, nessun piano per quanto riguarda l'arrivo del gioco su Nintendo Switch.