Far Cry 5, volete giocare il gioco Ubisoft? Potrete farlo gratis per poco

Far Cry 5 torna sulla cresta dell'onda, soprattutto in seguito alle recenti novità relative alla popolare iterazione dell'IP targata Ubisoft: come sappiamo, infatti, Far Cry 5 si è fatto nextgen a girando a 60 FPS su PS5 e Xbox Series X/S, il che rappresenta di fatto un grande successo per uno dei giochi più apprezzati dalla community d Far Cry.

In occasione di quanto accennato poco sopra, Ubisoft renderà gratuito Far Cry 5 per un periodo di tempo limitato. La compagnia ha infatti deciso di rendere accessibile il gioco a tutti quanti senza alcun costo d'acquisto, sia per i possessori di una console di casa Sony sia per i giocatori su Xbox One o Series X/S, gli utenti di Ubisoft Connect e dell'Epic Games Store.

Come segnalato da un'infografica ufficiale, in Europa sarà possibile prendere parte all'iniziativa dalle seguenti date:

PlayStation 4 e PlayStation 5

Preload a partire dalle ore 16:00 del 20 marzo

Inizio della prova gratuita dalle ore 00:00 del 23 marzo

Fine della prova gratuita dalle ore 09:00 del 27 marzo

Xbox One e Xbox Series X/S

Nessun preload per questa versione del gioco

Inizio della prova gratuita dalle ore 00:00 del 23 marzo

Fine della prova gratuita dalle ore 09:00 del 27 marzo

Ubisoft Connect

Preload a partire dalle ore 16:00 del 20 marzo

Inizio della prova gratuita dalle ore 00:00 del 23 marzo

Fine della prova gratuita dalle ore 09:00 del 27 marzo

Questo è quanto per quel che concerne l'avvio della prova gratuita della celebre iterazione della saga Ubisoft, recentemente analizzato nella sua ultima versione attraverso un video che mostra Far Cry 5 a 60 FPS su PS5 e Xbox Series X/S.